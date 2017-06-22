Застрахованные москвичи начали получать компенсации за последствия урагана

Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве. Архивное фото

Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Участники программы жилищного страхования начали получать выплаты в счет возмещения ущерба от урагана, прошедшего в Москве 29 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На данный момент страховые компании — участники программы городского страхования выплатили около 100 компенсаций, уточняют в мэрии. Всего от жителей Москвы и области в страховые компании поступило более двух тысяч обращений.

"Жители столицы, которые ежемесячно оплачивают страховой взнос по городской программе жилищного страхования, начали получать компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба, причиненного ураганом 29 мая. Об этом сообщили в ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования". Выплаты получат те, кто обратился за компенсацией", — говорится в сообщении в четверг.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган, пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. По информации на портале, 90% страховых случаев причиной обращения за компенсацией стало разбитое окно или поврежденное балконное остекление, многие помещения заливало водой, портилась внутренняя отделка квартиры.

Ущерб возмещают по упрощенной процедуре. Чтобы подать заявление, москвичам не нужны были документы из гидрометеослужбы и МЧС. В случае если собственник прописан в квартире, он получит возмещение от страховой компании и субсидию от Центра имущественных платежей и жилищного страхования. Если нет — только возмещение. Компенсируют только ущерб, нанесенный жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах.

Для участия в программе жилищного страхования нужно ежемесячно ставить галочку об оплате добровольного страхового взноса в едином платежном документе. Также можно оформить годовой полис, для этого необходимо обратиться в страховую компанию, которая реализует программу на территории административного округа. В среднем сумма страхового взноса составляет 80 рублей ежемесячно.