Ивановская область получит более 10 млн рублей на поддержку детей-аутистов

ИВАНОВО, 22 июн — РИА Новости. Ивановская область получит грант на сумму более 10 миллионов рублей на поддержку детей с расстройством аутистического спектра, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Ивановская область признана одним из победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации по развитию эффективных практик оказания помощи детям с расстройством аутистического спектра. Регион получит грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Ивановской области выделено финансирование в размере 3,1 миллионов рублей в 2017 году и семи миллионов рублей в 2018 году. Всего заявки на конкурс подавали 18 субъектов РФ, 14 из них были поддержаны фондом.

На средства гранта в Ивановской области планируется создать региональный ресурсный центр по оказанию помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра, и воспитывающим их семьям. "Работа центра будет направлена на достижение детьми максимально возможного уровня развития и социализации. Кроме того, будет сформирована ресурсная и методическая база для трансляции эффективных реабилитационных практик работы с такими детьми", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш.

В пресс-службе отметили, что эти меры позволят сформировать механизм межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, скоординировать работу органов исполнительной власти и организаций, в том числе общественных, участвующих в оказании помощи ребятам и их семьям.

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