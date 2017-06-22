Опрос: две трети россиян считают, что СССР в одиночку победил бы фашистов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Две трети россиян уверены, что войска Советского Союза смогли бы победить в войне против фашистской Германии без помощи союзников. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте "Левада-Центра".

При этом 28% респондентов уверены, что СССР не смог бы одержать победу в одиночку, а 9% затруднились ответить.

Многомиллионные потери со стороны СССР в Великой Отечественной войне 36% опрошенных объясняют внезапностью нападения Германии, а 24% считают, что противник имел более мощное вооружение.

Отмечается, что в опросе, который проводился 19-22 мая, приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов.

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. В более чем 80 государствах мира проходят акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.