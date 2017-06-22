В СПЧ прокомментировали идею об административной амнистии

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Административная амнистия позволила бы "обнулить" базы данных Федеральной службы судебных приставов и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги по штрафам ГИБДД, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.
"Объявление административной амнистии, предусматривающей прекращение исполнения постановлений по штрафам ГИБДД, вынесенным до издания акта амнистии, позволит "обнулить" базы данных ФССП России и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги", — говорится в статье Федотова о концепции административной амнистии, опубликованной в четверг на сайте СПЧ.
Так, по оценке ФССП, несмотря на общий рост поступлений штрафов в бюджет, около 30% таких штрафов остаются неуплаченными, уточнил глава СПЧ. В отчете службы судебных приставов за минувший год отмечено также, что количество постановлений по штрафам ГИБДД, которые были исполнены нарушителями, но при этом были ошибочно переданы в ФССП, возросло с 925 тысяч до 1,3 миллиона, пишет Федотов.
"Нельзя не учитывать и того, что зачастую сумма затрат на исполнение постановлений по невзысканным штрафам ГИБДД превышает сумму самих штрафов", — подчеркнул он.