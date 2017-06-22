В СПЧ прокомментировали идею об административной амнистии

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Административная амнистия позволила бы "обнулить" базы данных Федеральной службы судебных приставов и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги по штрафам ГИБДД, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

Идея объявления амнистии к 100-летию революции 1917 года в России была высказана членами СПЧ на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в конце мая. СПЧ надеется на поддержку этой инициативы главой государства, правозащитники готовы подготовить проект постановления для внесения в Госдуму и предлагают впервые распространить амнистию также на административные правонарушения — провести "административную амнистию".

"Объявление административной амнистии, предусматривающей прекращение исполнения постановлений по штрафам ГИБДД, вынесенным до издания акта амнистии, позволит "обнулить" базы данных ФССП России и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги", — говорится в статье Федотова о концепции административной амнистии, опубликованной в четверг на сайте СПЧ.

По данным судебных и правоохранительных органов, сейчас в России "скопился значительный объем невыплаченных административных штрафов", отметил правозащитник. В первую очередь, пояснил он, это штрафы за административные правонарушения в области дорожного движения.

Так, по оценке ФССП, несмотря на общий рост поступлений штрафов в бюджет, около 30% таких штрафов остаются неуплаченными, уточнил глава СПЧ. В отчете службы судебных приставов за минувший год отмечено также, что количество постановлений по штрафам ГИБДД, которые были исполнены нарушителями, но при этом были ошибочно переданы в ФССП, возросло с 925 тысяч до 1,3 миллиона, пишет Федотов.

"Нельзя не учитывать и того, что зачастую сумма затрат на исполнение постановлений по невзысканным штрафам ГИБДД превышает сумму самих штрафов", — подчеркнул он.