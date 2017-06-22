КС запретил отнимать у добросовестных покупателей спорное жилье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Конституционный суд (КС) РФ в четверг запретил лишать добросовестных приобретателей квартир, ранее незаконно изъятых из государственной или муниципальной собственности, говорится в материалах суда.

С жалобой на пункт 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ в КС обратился москвич Александр Дубовец, который оказался последним в цепочке приобретателей квартиры, ранее незаконно выбывшей из муниципальной собственности в результате реализации мошеннической схемы. Изначально спорная квартира в 1994 году перешла в собственность Москвы после смерти владельца ввиду отсутствия наследников, то есть являлась так называемым выморочным имуществом. Однако в 2007 году нотариусом было подделано свидетельство о праве на наследство, после чего квартиру несколько раз перепродавали, причем законность каждой из сделок подтверждалась государственной регистрацией.

В мае 2015 года Никулинский районный суд Москвы обязал заявителя без какой-либо компенсации передать квартиру в собственность города. Суд не признал заявителя добросовестным приобретателем. Обжаловать это решение заявителю, несмотря на вмешательство Генпрокуратуры, не удалось.

"КС РФ постановил, что норма не допускает истребование выморочного имущества у гражданина, который полагался на данные ЕГРН и прошел регистрацию права собственности на имущество, если только в деле не выявлено, что он знал, либо должен был знать об отсутствии у продавца права распоряжения спорным жилым помещением", — говорится в материалах суда.

Оспоренная норма не учитывает ненадлежащего исполнения своих обязанностей компетентными органами публичной власти, которые знали или должны были знать о наличии жилого помещения как выморочного имущества, но не предприняли своевременных мер для его регистрации в установленном порядке, отметил КС. Дело заявителя подлежит пересмотру.