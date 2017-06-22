Освобождение Ай-Петри месяц спустя: демонтаж и подготовка к переезду

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости (Крым). Сегодня исполняется ровно месяц с начала сноса самовольно возведенных строений на плато Ай-Петри. За это время картина здесь существенно изменилась. Значительная часть построек уже демонтирована, по многим объектам процесс в самом разгаре: рабочие разбирают кровли, металлические и деревянные каркасы и перекрытия строений, а самосвалы потоком по узкому горному серпантину вывозят с плато образовывающийся строительный мусор.

Уже в ближайшее воскресенье сюда завезут тяжелую строительную технику. В течение недели она окончательно разберет и вывезет бетонные и каменные блоки строений, и от ставшей за многие годы привычной для этого места картины здесь не останется и следа.

Взамен плато – этнодеревни в Симеизе и Бахчисарае

Согласно поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, Ай-Петри должно быть окончательно очищено от самостроев к началу июля. Чтобы все прошло оперативно и в сроки, а также безопасно для желающих посетить плато туристов, с 25 июня по 1 июля автомобильная и канатная дороги на Ай-Петри будут перекрыты.

Пока же сюда еще приезжают отдыхающие: любуются местными красотами, катаются на квадроциклах и лошадях и вкушают пищу в пока еще работающих кафе под аккомпанемент шума строительной техники. Всего на плато работали 43 предпринимателя. Безусловно, далеко не всем из них хотелось уходить отсюда, несмотря на обещания властей предоставить им альтернативные земельные участки в курортной зоне для ведения коммерческой деятельности.

Тем не менее, по словам директора ООО "Фирма "Шарм" (арендатор земли на Ай-Петри) Наримана Кутбэдинова, на сегодняшний день порядка 95% предпринимателей с плато довольны тем, как происходит взаимодействие с местными и республиканскими органами власти по вопросу обеспечения их новыми рабочими местами.

"По поводу предоставления альтернативных земельных участков никаких опасений нет. Мы находимся в постоянном контакте с Минэкономразвития, Минимущества, другими министерствами, ведомствами и службами. Все представители власти идут с нами на контакт: помогают, подсказывают, советуют, как лучше отрабатывать механизмы оформления участков. Все договоренности, которых мы изначально достигли с представителями власти, на данном этапе выполняются. Поэтому разговоров о том, что кто-то чем-то недоволен или не выполняет обещаний, нет.

С Ай-Петри предпринимателей планируется "переселить" в Симеиз и Бахчисарай, где им предоставят два крупных земельных участка под торговые комплексы – "Караван-сарай" и "Бахчисарай". Как отметил директор "Шарма", комплексы будут оформлены в стиле этнодеревень, с соответствующим национальным колоритом, кухней, сувенирной продукцией и т.д. На данный момент идет проработка юридических аспектов оформления земли.

"Два дня назад мы собирались со всеми предпринимателями, прорабатывали концепцию получения земельных участков. У нас есть три пути оформления земли: конкурсные торги, инвестиционный проект и вхождение в свободную экономическую зону. Сейчас мы обсуждаем эти моменты и ищем оптимальные и наиболее выгодные для предпринимателей пути реализации этого проекта. Необходимую консультативную помощь нам оказывают. Разумеется, новые объекты будут построены в соответствии с действующими градостроительными, природоохранными, противопожарными и другими нормами российского законодательства", – подчеркнул Кутбэдинов.

Сувенирщиков решили оставить

Представители администрации Ялты также в целом удовлетворены ходом освобождения Ай-Петри от самостроев, хотя и констатируют, что несколько предпринимателей пока еще не выразили готовность собственноручно демонтировать свои объекты.

"На данный момент практически все предприниматели уже выполнили свои обязательства. Осталось три предпринимателя, которые пока находятся в стадии "раздумий", – рассказал РИА Новости (Крым) замглавы администрации Иван Паюк.

Выходом из этой ситуации, по его словам, станет соответствующее решение местной комиссии по сносу незаконных капитальных строений.

"Комиссия примет решение о демонтаже и установит срок его выполнения. Если собственники не демонтируют строение добровольно, снос все равно будет произведен. Надеюсь, что это решение комиссии для этих предпринимателей будет формальным. Сегодня мы общались с ними, и они уже практически согласны на добровольный демонтаж", – добавил Паюк.

Зато киоски и палатки с сувенирной продукцией решили пока что оставить на плато.

"Мы решили оставить торговцев сувенирами здесь до конца сезона, чтобы люди, которые приезжают сюда на отдых, не просто обозревали чистое поле, а могли посмотреть продукцию и приобрести что-то на память. Думаю, мы примем соответствующее решение и оставим их здесь до конца сезона, после того, как все здесь будет демонтировано", – отметил замглавы администрации Ялты.

В том, что очистить Ай-Петри от самостроев удастся в установленные сроки, не сомневаются и в правительстве Республики.

"Демонтаж строений идет по плану. К 1 июля здесь будет ровная площадка, в этом нет никаких сомнений", – отметил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

© РИА Новости / Александр Полегенько Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов © РИА Новости / Александр Полегенько Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов

Он также заверил, что все гарантии, данные предпринимателям с плато, власти непременно выполнят. По словам Смирнова, нынешние действия на Ай-Петри – беспрецедентный для Крыма пример эффективности взаимодействия власти и бизнеса на основе взаимного доверия и сотрудничества.

"Все, что касается обещаний по предоставлению и оформлению земельных участков мы, безусловно, выполним. Меньше всего мы хотим применять какие-то репрессивные меры. Наша задача – выполнить все в соответствии с законом. Сегодня мы полностью включились в этот процесс и обеспечим полную законность создания новых торговых комплексов в Симеизе и Бахчисарае. Предприниматели могут быть уверены в том, что их бизнес будет полностью легален", – подчеркнул глава Госкомнаца.

В украинский период на Ай-Петри были построены незаконные объекты торговли, которые крымчане называют "шалманами". В кафе туристам предлагали еду и разливной алкоголь, который часто не сертифицирован. Попытки запретить незаконную деятельность на плато ранее наталкивались на сопротивление торговцев и столкновения с силовиками.

Добровольный снос на плато Ай-Петри, хаотично застроенном гостиницами, кафе и торговыми точками, начался 22 мая. Здесь планируется создать особо охраняемую природную территорию регионального значения.

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