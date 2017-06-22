Тысячи москвичей за сутки приняли участие в выборе названия для ТПК

Москва, 22 июн – РИА Новости. В голосовании по выбору названия для нового подземного кольца метро за сутки приняли участие 77 549 человек, сообщает портал правительства Москвы. На данный момент, 32,94% голосовавших считают, что ветке подходит рабочее название — Третий пересадочный контур.

Свои варианты названия прислали 21,75% участников голосования. По данным на 22 июня поступило почти 17 тыс. предложений. Затруднились ответить 28,67%участников, а еще 16,64% оставили решение этого вопроса специалистам.

Самыми активными участниками голосования стали жители Восточного округа столицы. От них поступило почти 6,5 тыс. мнений. Также по 6246 предложений прислали жители Южного и Юго-Восточного округов.

Третий пересадочный контур станет новой кольцевой линией метро. Ветка протяженностью более 60 километров соединит все радиальные ветки. На ТПК откроют 31 станцию, из которых 17 будут пересекаться с радиальными линиями метро, на семи можно будет пересесть на пригородные электрички, а еще на двух — на поезда Московского центрального кольца.