В Астрахани проверяют грубую запись в Facebook от лица работника Минздрава

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Власти Астраханской области проводят проверку после скандального комментария в соцсетях от имени одной из сотрудниц регионального министерства здравоохранения Анны Любезновой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Алексей Глухов.
К посту был прикреплен официальный ответ министра здравоохранения области Павла Джувалякова, согласно которому Ирина включена в региональный сегмент федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. Согласно документу, финансирование расходов по оплате необходимых лекарств осуществляется за счет средств областного бюджета.
По информации некоторых СМИ, Анна возмутилась, что "такие деньги" (стоимость лекарства в год – 30 миллионов рублей) приходится тратить на одного человека. "А тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире", — написала, по данным СМИ, пресс-секретарь Минздрава Любезнова.
Он подтвердил, что Васильевой действительно было назначено данное дорогостоящее лекарство. Глухов заверил, что закупка этого препарата в данный момент идет, но произошла некоторая заминка. По его словам, из-за сложностей в региональном бюджете случаются проблемы с закупками таких дорогостоящих препаратов. По словам самой Анны Любезновой, ее аккаунт в Facebook взломали неизвестные.
В свою очередь пресс-секретарь министерства здравоохранения Астраханской области Светлана Новак написала в соцсетях, а затем подтвердила подлинность записи агентству по телефону, что комментарий "сотрудницы пресс-службы" Анны Любезновой является ее личным мнением.
"Комментарий, высказанный сотрудницей пресс-службы Анны Любезновой, является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства. Данная ситуация находится на особом контроле в министерстве здравоохранения области. В настоящее время, в рамках имеющихся средств бюджета, производится процедура закупки этого препарата", — пояснила Новак.