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Общество

В Астрахани проверяют грубую запись в Facebook от лица работника Минздрава

11:0122.06.2017
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© Fotolia / denisismagilovДевушка за компьютером. Архивное фотоДевушка за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / denisismagilov

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Власти Астраханской области проводят проверку после скандального комментария в соцсетях от имени одной из сотрудниц регионального министерства здравоохранения Анны Любезновой, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Алексей Глухов.

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© РИА Новости / Александр Натрускин
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В соцсети Facebook в среду, 21 июня появился пост с просьбой помочь астраханке Ирине Васильевой, которая, как утверждал автор поста, болеет редким заболеванием крови. Также сообщалось, что в начале 2017 года региональный Минздрав предложил девушке дорогостоящее лекарство для поддержания здоровья, но в марте в ведомстве якобы заявили, что больше не в состоянии оплачивать это лечение.

К посту был прикреплен официальный ответ министра здравоохранения области Павла Джувалякова, согласно которому Ирина включена в региональный сегмент федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. Согласно документу, финансирование расходов по оплате необходимых лекарств осуществляется за счет средств областного бюджета.

Таблетки. Архивное фото
© Fotolia / cat_111
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По словам самой Ирины, в течение последних 11 лет она борется с болезнью с помощью переливаний крови. По словам автора поста, Ирина в данный момент перестала получать необходимое лекарство. Резонанс в СМИ вызвал комментарий, написанный якобы от имени сотрудницы регионального министерства здравоохранения Анны Любезновой.

По информации некоторых СМИ, Анна возмутилась, что "такие деньги" (стоимость лекарства в год – 30 миллионов рублей) приходится тратить на одного человека. "А тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире", — написала, по данным СМИ, пресс-секретарь Минздрава Любезнова.

Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ветка рассуждений в Facebook сначала была, а потом пропала. Меня волнует, что нет возможности ссылками проверить, выйти на человека, который это писал. Мы, конечно, будем разбираться, я попросил ее (Любезнову) прислать журнал действия из Facebook, там только две отметки за два дня – она отметила как понравившуюся одну из публикаций и подружилась с кем-то. Она не является пресс-секретарем Минздрава, она сотрудница подведомственного учреждения министерства. Будет проводится проверка, кто это писал, почему удалилась ветка рассуждений, откуда это все началось", — пояснил Глухов.

Он подтвердил, что Васильевой действительно было назначено данное дорогостоящее лекарство. Глухов заверил, что закупка этого препарата в данный момент идет, но произошла некоторая заминка. По его словам, из-за сложностей в региональном бюджете случаются проблемы с закупками таких дорогостоящих препаратов. По словам самой Анны Любезновой, ее аккаунт в Facebook взломали неизвестные.

Аптечный киоск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Этого ничего не было, мой контакт просто взломали, из-за этого получилась такая некрасивая ситуация. Я не знаю, что с аккаунтом, его как-то перехватили, я туда не могу зайти", — пояснила Любезнова.

В свою очередь пресс-секретарь министерства здравоохранения Астраханской области Светлана Новак написала в соцсетях, а затем подтвердила подлинность записи агентству по телефону, что комментарий "сотрудницы пресс-службы" Анны Любезновой является ее личным мнением.

"Комментарий, высказанный сотрудницей пресс-службы Анны Любезновой, является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства. Данная ситуация находится на особом контроле в министерстве здравоохранения области. В настоящее время, в рамках имеющихся средств бюджета, производится процедура закупки этого препарата", — пояснила Новак.

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