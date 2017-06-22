Синоптики просят москвичей не ждать летнего тепла в ближайшие дни

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Синоптики просят не ждать возвращения теплого лета в Москву и Московскую область в ближайшие дни: погода останется неустойчивой и прохладной, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

"Пока прогнозы очень неутешительные. Во всяком случае, до начала следующей недели, числа до 26-27 (июня) характер погоды существенно меняться не будет: также будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями, довольно ветреная и прохладная, потому в дневные часы температура будет не более +20 градусов, что нехарактерно для последних чисел июня", — сказа собеседник агентства.

Как отметили в метеобюро, все климатические процессы в этом году идут с запозданием почти на месяц, поэтому не исключено, что настоящее летнее тепло придет в регион только в июле.