Территорию возле МГУ благоустроят за 2,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 22 июн — РИА Недвижимость. Власти Москвы объявили торги для определения подрядчика территории возле главного здания МГУ с начальной стоимостью контракта 2,7 миллиарда рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Рядом с главным зданием МГУ и на прилегающих улицах обновят газон, уложат новый асфальт, сделают дорожки для прогулок и отреставрируют фонтаны, вазоны и скульптуры. Кроме того, в парке рядом с главным зданием обустроят специальные зоны отдыха и организуют экотропы для прогулок, говорится в сообщении.
"Главная задача, которая стоит перед подрядчиком, — сохранить и восстановить исторический облик ансамбля территории рядом с главным зданием", — отмечается в нем.
Территорию благоустраивают в рамках городской программы "Развитие городской среды". Полностью благоустройство планируется завершить до сентября 2018 года, сообщается на сайте мэрии.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 июля, победителя планируется определить 12 июля, говорится в материалах закупки.