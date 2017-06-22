Территорию возле МГУ благоустроят за 2,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 22 июн — РИА Недвижимость. Власти Москвы объявили торги для определения подрядчика территории возле главного здания МГУ с начальной стоимостью контракта 2,7 миллиарда рублей, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, работы по благоустройству проведут на улицах Косыгина (территория смотровой площадки), Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Университетском проспекте и Университетской площади. Общая площадь благоустройства составит 57 гектаров.

Рядом с главным зданием МГУ и на прилегающих улицах обновят газон, уложат новый асфальт, сделают дорожки для прогулок и отреставрируют фонтаны, вазоны и скульптуры. Кроме того, в парке рядом с главным зданием обустроят специальные зоны отдыха и организуют экотропы для прогулок, говорится в сообщении.

"Главная задача, которая стоит перед подрядчиком, — сохранить и восстановить исторический облик ансамбля территории рядом с главным зданием", — отмечается в нем.

Территорию благоустраивают в рамках городской программы "Развитие городской среды". Полностью благоустройство планируется завершить до сентября 2018 года, сообщается на сайте мэрии.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 июля, победителя планируется определить 12 июля, говорится в материалах закупки.