Около 1,6 миллиона россиян не могут выезжать за рубеж из-за долгов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Порядка 1,6 миллиона россиян ограничены в праве выезда за границу из-за невыплаченных долгов, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

"Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян", — сказал Аристов.

Он отметил, что в связи с этим ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж, а пока для скорейшего снятия этого ограничения при условии выплаты долга служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.