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Общество

Эксперты прокомментировали идею о защите диплома в форме стартапа

08:5622.06.2017
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© РИА Новости / Сергей БерезинПерейти в фотобанкСтудент в лаборатории. Архивное фотоСтудент в лаборатории. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Березин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вопрос о защите дипломных работ в форме стартапа давно назрел, такие выпускные студенческие проекты стимулировали бы их практическое внедрение, а некоторые из них можно было бы использовать и при защите докторских диссертаций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Иллюстрация к статье Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин
Ранее газета "Известия" сообщала, что согласно проекту госпрограммы "Цифровая экономика", у всех студентов России возможность защиты диплома в форме стартапа появится уже в 2019 году. По мнению Минобрнауки России, уже действующие нормативные правовые акты "обеспечивают вариативный подход в вопросе выполнения выпускных квалификационных работ". Кроме того, замглавы министерства Григорий Трубников заявил, что Минобрнауки РФ обсуждает возможность создания малых инновационных предприятий — стартапов выпускниками вузов в качестве дипломных работ, как альтернативу научным работам.

"Естественно, что для гуманитарных дисциплин тут больше вопросов, чем готовых ответов, я не говорю о технических дисциплинах. А вот что касается экономических дисциплин, менеджмента, то я считаю, что это очень здравая идея", — считает профессор кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Людмила Дуканич.

"Я считаю, что мы давно должны были сами в образовании додуматься до этого, в первую очередь, высшие учебные заведения, и во многих случаях защиты дипломных работ проводить по итогам работы студенческих групп по стартапам", — сказал РИА Новости ректор РУДН, глава ВАК Владимир Филиппов.

По его мнению, такой вариант защиты больше стимулировал бы практическое внедрение проектов. Причем осуществить такую форму дипломной работы можно в прикладных науках не только инженерной направленности, но и сельско-хозяйственной и экономической, считает он.

Как теперь писать диплом

По словам Дуканич, в подобной форме защиты диплома можно было бы вынести за рамки письменной работы ее теоретическую часть, так как теорию студенту все равно придется подробно изучать при выполнении исследований.

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© РИА Новости
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"Структуру стартапа для защиты дипломного проекта мы должны будем конечно прописать. Но это, подчеркиваю, дело технологии. А в принципе, конечно, это уже можно делать и начинать уже по многим прикладным направлениям", — пояснил Филиппов.

Дуканич также отметила, что главной проблемой в написании студентами выпускных работ является нехватка практического материала, так как организации в связи с коммерческими тайнами или иными обстоятельствами неохотно делятся документацией.

"Для того, чтобы у студентов была возможность защитить квалификационную работу в виде стартапа, в университете должна быть развитая учебно-научная инфраструктура, нацеленная на коммерциализацию инноваций, поддержку малых инновационных предприятий, а также активное внедрение проектного подхода", — считает ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

Она отметила, что в МИСиС такая форма защит выпускных работ уже реализуется. Ректор рассказала, что в этом году выпускники магистратуры цифрового производства FabLab НИТУ "МИСиС" представляют в качестве обязательного выпускного экзамена собственный проект – спроектированное и изготовленное функциональное устройство, причем многие из этих разработок уже сейчас готовят к дальнейшей коммерциализации.

"Для поддержки результатов научно-исследовательской деятельности университета, в том числе студенческих стартапов, в НИТУ "МИСиС" в 2017 году был создан Центр коммерциализации технологий" — сообщила Черникова.

Можно ли защитить диссертацию стартапом

Что касается подобной формы работы в отношении кандидатских и докторских диссертаций, то, по мнению Филиппова, перенести такой опыт довольно трудно, так как диссертация в большей степени является именно научной работой. Однако он отметил, что некоторые элементы стартапов уже существуют в ряде прикладных диссертациях.

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фоо
© РИА Новости / Александр Вильф
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Минобрнауки станет обязывать аспирантов защищать диссертации
"Приветствуется, когда есть уже акты о внедренных результатах. Когда была предложена какая-то система работы в области инженерных технологий, и эта система уже работает, уже есть акты о внедрении. Это практически внедренный какой-то стартап. Поэтому в определенной степени это можно сделать, но в чистом виде на основе стартапа сделать диссертацию на данном этапе сложно", — сказал он.

Филиппов также отметил, что в западной системе защиты диссертаций существуют степени по деловому администрированию – Master of Business Administration (MBA) и Doctor of Business Administration (DBA).

"У нас существует аналога магистра бизнеса, а вот аналога доктора пока нет. Вот там как раз на уровне Doctor of Business Administration они и защищают такого рода проекты, либо стартапы", — добавил Филиппов.

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