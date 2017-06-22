Эксперты прокомментировали идею о защите диплома в форме стартапа

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вопрос о защите дипломных работ в форме стартапа давно назрел, такие выпускные студенческие проекты стимулировали бы их практическое внедрение, а некоторые из них можно было бы использовать и при защите докторских диссертаций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее газета " Известия " сообщала, что согласно проекту госпрограммы "Цифровая экономика", у всех студентов России возможность защиты диплома в форме стартапа появится уже в 2019 году. По мнению Минобрнауки России, уже действующие нормативные правовые акты "обеспечивают вариативный подход в вопросе выполнения выпускных квалификационных работ". Кроме того, замглавы министерства Григорий Трубников заявил, что Минобрнауки РФ обсуждает возможность создания малых инновационных предприятий — стартапов выпускниками вузов в качестве дипломных работ, как альтернативу научным работам.

"Естественно, что для гуманитарных дисциплин тут больше вопросов, чем готовых ответов, я не говорю о технических дисциплинах. А вот что касается экономических дисциплин, менеджмента, то я считаю, что это очень здравая идея", — считает профессор кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Людмила Дуканич.

"Я считаю, что мы давно должны были сами в образовании додуматься до этого, в первую очередь, высшие учебные заведения, и во многих случаях защиты дипломных работ проводить по итогам работы студенческих групп по стартапам", — сказал РИА Новости ректор РУДН, глава ВАК Владимир Филиппов.

По его мнению, такой вариант защиты больше стимулировал бы практическое внедрение проектов. Причем осуществить такую форму дипломной работы можно в прикладных науках не только инженерной направленности, но и сельско-хозяйственной и экономической, считает он.

Как теперь писать диплом

По словам Дуканич, в подобной форме защиты диплома можно было бы вынести за рамки письменной работы ее теоретическую часть, так как теорию студенту все равно придется подробно изучать при выполнении исследований.

"Структуру стартапа для защиты дипломного проекта мы должны будем конечно прописать. Но это, подчеркиваю, дело технологии. А в принципе, конечно, это уже можно делать и начинать уже по многим прикладным направлениям", — пояснил Филиппов.

Дуканич также отметила, что главной проблемой в написании студентами выпускных работ является нехватка практического материала, так как организации в связи с коммерческими тайнами или иными обстоятельствами неохотно делятся документацией.

"Для того, чтобы у студентов была возможность защитить квалификационную работу в виде стартапа, в университете должна быть развитая учебно-научная инфраструктура, нацеленная на коммерциализацию инноваций, поддержку малых инновационных предприятий, а также активное внедрение проектного подхода", — считает ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

Она отметила, что в МИСиС такая форма защит выпускных работ уже реализуется. Ректор рассказала, что в этом году выпускники магистратуры цифрового производства FabLab НИТУ "МИСиС" представляют в качестве обязательного выпускного экзамена собственный проект – спроектированное и изготовленное функциональное устройство, причем многие из этих разработок уже сейчас готовят к дальнейшей коммерциализации.

"Для поддержки результатов научно-исследовательской деятельности университета, в том числе студенческих стартапов, в НИТУ "МИСиС" в 2017 году был создан Центр коммерциализации технологий" — сообщила Черникова.

Можно ли защитить диссертацию стартапом

Что касается подобной формы работы в отношении кандидатских и докторских диссертаций, то, по мнению Филиппова, перенести такой опыт довольно трудно, так как диссертация в большей степени является именно научной работой. Однако он отметил, что некоторые элементы стартапов уже существуют в ряде прикладных диссертациях.

"Приветствуется, когда есть уже акты о внедренных результатах. Когда была предложена какая-то система работы в области инженерных технологий, и эта система уже работает, уже есть акты о внедрении. Это практически внедренный какой-то стартап. Поэтому в определенной степени это можно сделать, но в чистом виде на основе стартапа сделать диссертацию на данном этапе сложно", — сказал он.

Филиппов также отметил, что в западной системе защиты диссертаций существуют степени по деловому администрированию – Master of Business Administration (MBA) и Doctor of Business Administration (DBA).

"У нас существует аналога магистра бизнеса, а вот аналога доктора пока нет. Вот там как раз на уровне Doctor of Business Administration они и защищают такого рода проекты, либо стартапы", — добавил Филиппов.