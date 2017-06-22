Губернатор Кемеровской области начнет работу после реабилитации

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не писал заявление об отставке, он планирует приступить к работе после окончания курса реабилитации, заявил в четверг журналистам начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов.

"Губернатор не писал заявления об отставке. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе", — сообщил Доронгов.

Представитель администрации Кузбасса также опроверг сообщения СМИ об ухудшении здоровья Тулеева.

"Самая разная информация появилась в СМИ, зачастую непроверенная и лживая. Аман Гумирович в курсе, наблюдает за ситуацией и поручил провести пресс-конференцию, чтобы дать представителям СМИ официальную и проверенную информацию о состоянии дел и здоровья губернатора… Губернатор такого заявления не писал. Он собирается оправдать доверие кузбассовцев, которые ранее выбрали его", — сказал Доронгов.