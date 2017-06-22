Губернатор Кузбасса находится в больнице после операции на позвоночнике

КЕМЕРОВО, 22 июн — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в больнице города Кемерово, где проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, его состояние стабильное, сообщил в четверг журналистам начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов.

"По последним данным, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в третьей городской клинической больнице города Кемерово, где проходит курс реабилитации после операции на позвоночнике", — сообщил журналистам в четверг начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов.

Замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой уточнил, что Тулеев находится в больнице с 11 июня.

"На сегодняшний день его состояние стабильное, самочувствие нормальное состояние абсолютно стабильное, самочувствие нормальное. Со стороны всех органов и систем нет нарушений никаких жизненно важных функций", — сообщил Цой.

"Операцию провели по плановым показаниям. Ещё в октябре 2016 года было назначено плановое оперативное лечение. Аман Гумирович в силу своего рабочего графика перенёс ее на семь месяцев, совместив с отпуском", — добавил он.

"Операция сложная, с использованием металлоконструкций. В процессе оперативного вмешательства было принято решение об увеличении его объёмов. Поэтому операция длилась практически девять часов", — добавил Цой.