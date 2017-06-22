МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Магазины и рестораны могут лишиться лицензии за отказ предоставить клиентам жалобную книгу, рассказал в интервью "Парламентской газете" один из авторов инициативы, председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Он рассказал, что законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Инициатива поможет улучшить качество обслуживания потребителей в магазинах, кафе и ресторанах.

По словам парламентария, продавцы обязаны иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее по первому требованию. Однако нет обязательных требований к ее форме и порядку ее ведения, также торговые точки не обязаны реагировать на обращения покупателей.

"Получается, владелец магазина или ресторана может вообще не обращать внимание на то, какие отзывы оставляют о нём клиенты. Наш закон обяжет руководство торгового предприятия реагировать на обращения покупателей. Мы бы хотели добиться адекватного взаимодействия покупателя и продавца", — заявил Щетинин в интервью изданию.

Он добавил, что мониторинг торговых точек будет передан на общественный контроль. Закон даст любому общественному контролеру прийти в заведение, взять жалобную книгу и посмотреть, на что стоит обратить внимание. Также законопроект поможет Роспотребнадзору, который периодически устраивает проверки. Документ расширит круг лиц, которым по первому требованию должна будет представлена жалобная книга. В их число войдут представители общественных объединений, журналисты и волонтёры.

По словам парламентария, за нарушение этих правил заведение может лишиться лицензии. Законодатели планируют вернуться к этому вопросу в процессе обсуждения проекта закона, заключил Щетинин.