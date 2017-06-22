МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Корреспонденту Международного агентства и Радио Sputnik Марии Шелудяковой объявлена благодарность за активное освещение совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Душанбе-Антитеррор-2017". Силовая фаза учения проходила в Таджикистане с 31 мая по 1 июня.

Церемония награждения, приуроченная к 17-ой годовщине создания Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ), прошла в штаб-квартире Центра в Хрущевском переулке в Москве. Благодарственные письма за освещение антитеррористических учений в Таджикистане журналистам вручил руководитель АТЦ СНГ, генерал-полковник Андрей Новиков.

"Я рад высказать сегодня слова благодарности за вашу активную работу и высокий профессионализм, понимание важности объективного освещения в СМИ вопросов сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом", — обратился Новиков к гостям и участникам церемонии.

АТЦ СНГ наградил также обозревателя редакции силовых ведомств МИА "Россия сегодня" Михаила Севастьянова, специального корреспондента военной программы "Союзники" МТРК МИР Игоря Наймушина, начальника отдела освещения боевой подготовки и жизни войск газеты "Красная звезда" Александра Тихонова и специального корреспондента ТАСС Александра Шашкова.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ создан 21 июня 2000 года по решению Совета глав государств СНГ. Это постоянно действующий специализированный отраслевой орган СНГ, который обеспечивает координацию взаимодействия органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества в области борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.