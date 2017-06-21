Путин о зарплатах бюджетникам: надо с дубиной стоять, чтобы их повышали

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для того, чтобы обеспечить повышение зарплат бюджетникам в регионах, приходится "реально с дубиной стоять".

В ходе беседы с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ в Кремле один из педагогов задал президенту вопрос про преподавателей-мужчин. Путин ответил, что они, конечно, должны быть, и заинтересовать их этой работой можно, в том числе, зарплатой.

"Это исключительно моя инициатива была, никто не подсказал ни в правительстве — поднять уровень зарплаты до средней по экономике в регионе. Мне сказали: нет, это невозможно", — рассказал Путин.

"Мне приходится вот просто реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали. Вот реально, я просто поквартально слежу, что происходит в регионах. И, конечно, сбои бывают, что-то не получается, но в целом по стране выдерживаем… Так и будем дальше делать", — заявил он.