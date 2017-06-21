Путин рассказал, почему Севастополю не выделили больше средств на дороги

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти готовы были выделить Севастополю на строительство дорог в три раза больше, чем выделили, но субъект не может пока освоить эти деньги, чтобы их не "растырили".

"В Севастополе ситуация сложнее, чем в Крыму в целом. Мы дали бы еще больше, раза в два или три, но вы не сможете освоить. Нет такого количества строительных организаций… чтобы никто не растырил и не своровал", — сказал Путин в ходе беседы с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ.