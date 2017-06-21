Симферополь прокомментировал заявления Киева о безвизе с ЕС для крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Предоставление крымчанам права безвизового режима с Евросоюзом как гражданам Украины — провокация, которая может обернуться арестами и преследованием со стороны украинских властей, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что, предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.

"Линия Порошенко — это множественные провокации по втягиванию населения с помощью разных предложений, типа безвизового режима с Европой, чтобы люди получали новые украинские паспорта, как бы подтверждая свою верность Украине. Но я хочу предупредить всех людей, что это не только откровенная провокация, это еще и большая опасность. Начнутся преследования, аресты, потом люди будут плакать и говорить, что я наделал", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, нельзя поддаваться на эти провокации, которые по существу означают предательство выбора крымского народа. "Здесь нужно здраво, трезво оценивать и очень четко понимать, что стоит за этими действиями", — подчеркнул вице-премьер.

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