Экс-главврач из Апатитов обвинил в проблемах с медициной власти из 90-х

МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Бывший главный врач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев, который написал заявление об увольнении после истории с пожаловавшейся в ходе "прямой линии" Дарьи Стариковой, обратился к жителям города, коллегам, журналистам и лично президенту на странице социальной сети "ВКонтакте" и эмоционально объяснил причины своего поступка, обрисовал нынешнюю ситуацию и рассказал, как намеревался развивать медицину заполярного города.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. В понедельник Дарью доставили в НИИ онкологии имени Герцена в Москве.

В Апатитах по распоряжению губернатора области был организован прием граждан, недовольных медпомощью. В понедельник вечером главврач Кировско-Апатитской больницы написал заявление об увольнении. В соцсети "ВКонтакте" начался сбор подписей против отставки главврача, опытного нейрохирурга, за несколько дней количество поддержавших медика выросло до 9 тысяч человек.

В своем посте Ширяев поблагодарил всех, кто его поддержал, признался, что хотел написать заявление сразу после "прямой линии".

"Но потом вдруг подумал… кто же моих сотрудников будет защищать, кроме меня, кто поддержит министра и губернатора… и решил держаться! Терпел изо всех сил! Честно!", — пишет Ширяев.

По его словам, обращений жителей за эти дни было много, но в основном люди просили о невозможном – вернуть больницу, найти врачей, вылечить хронических больных или сделать операцию вне очереди. "Сбой" произошел после звонка из реанимации кировской больницы, куда доставили молодого пациента с тяжелой травмой. Ширяев написал заявление и уехал оперировать.

"Это была не слабость, это было реальное осознанное действие", — пояснил Ширяев, добавив, что в нем говорит не обида, а разочарование.

Говоря о причинах нынешней ситуации, Ширяев отмечает, что "так называемая оптимизация здесь тоже не причём… Спасибо вашим "главам" из 90-х и "депутатам"… которые вместо того, чтобы ремонтировать старые здание и поддерживать их в нормальном состоянии, "строили" новый корпус… Больница была бы у вас апатитчане, если бы достроили… но этого ведь не случилось", — эмоционально пишет врач.

Он пишет о том, что удалось сделать и о том, что планировал — отремонтировать бывшее здание роддома в Апатитах и разместить там отделение скорой помощи с палатой реанимации, травмпункт, круглосуточное отделение терапии с диагностикой и дневным многопрофильным стационаром и частный гемодиализ, бесплатный для пациентов и многое другое.

Ширяев также призвал жителей беречь медицинских сотрудников. "Берегите оставшихся врачей!!!!! Будете орать, открывать дверь с ноги, ставить сами себе диагнозы и потом с пеной у рта доказывать медикам, что вы правы, останетесь совсем ни с чем… жаловаться будет уже не на кого", — говорит Ширяев.

Коллеги и пациенты главврача оставили в группе поддержки Ширяева сотни постов со словами поддержки, желали мужества и просили остаться на посту.