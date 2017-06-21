Топилин призвал выработать методики реабилитации молодых инвалидов

ПЕНЗА, 21 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Для решения вопроса с социальной реабилитацией молодых инвалидов необходимо в первую очередь выработать соответствующие методики, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Безусловно, мы ищем варианты, различные модели для того чтобы молодые инвалиды могли иметь возможность социализироваться и выйти на нормальную жизненную траекторию. Ими нужно заниматься, уже когда они находятся в детских учреждениях (интернатах)", — сказал Топилин в среду журналистам после открытия в Пензе активного пансиона для молодых людей с инвалидностью "Дом Вероники".

Он отметил, что нельзя сказать, что построив 100 и тысячу таких активных пансионов в стране, проблема с реабилитацией молодых инвалидов будет решена.

"Проблема не в том, что надо что-то построить, хотя это тоже очень важно. Проблема в том, чтобы выработать технологии реабилитационные. Второе: мы проговорили вопрос о возможности использования (типового) строительного проекта… Но с точки зрения дизайна, удобства, удобное комфортное проживание, пожалуй, здесь это ("Дом Вероники"), наверное, лучший опыт из того, что я видел", — заявил министр.

Он отметил, что реабилитационные технологии применяют также и другие регионы, к примеру, Санкт-Петербург и Псков. "Все ищут эти модели, надо это обобщить и двигать как-то нормальные стандарты (реабилитации молодых инвалидов)", — заявил Топилин.