В "Русгидро" предложили усилить платежную дисциплину энергопотребителей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Русгидро" направила в Госдуму РФ предложения по укреплению платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. В частности, компания предлагает упрощать процедуру введения ограничения энергопотребления особенно в отношении неотключаемых потребителей, сообщает компания.

"Среди предложенных мер — упрощение и сокращение сроков процедуры введения ограничения режима потребления электрической энергии (особенно в отношении "неотключаемых" потребителей с аварийной и (или) технологической бронью)", — отмечается в сообщении.

Кроме того, компания предлагает ужесточить меры воздействия на недобросовестные управляющие компании, предоставить ресурсоснабжающим организациям возможности вести расчеты с населением напрямую, ускорить принятие соответствующих поправок в ЖК РФ и разработать административный регламент по привлечению Ростехнадзором лиц к административной ответственности.

Введение повышенной неустойки и иных мер, предусмотренных федеральным законом №307 пока не привели к улучшению ситуации с платежами, рост дебиторской задолженности продолжается, отмечают в компании.

По данным на 1 мая, в структуре дебиторской задолженности энергосбытовых компаний "Русгидро" 41% приходится на потребителей, по которым существуют законодательные и технические сложности применения мер по введению ограничений режима потребления. Это население, предприятия ЖКХ, исполнители коммунальных услуг, а также потребители, финансируемые из бюджетов разных уровней.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис сообщил, что в настоящее время прорабатывается возможность изменения структуры оплаты за ЖКХ с тем, чтобы платеж мог напрямую дойти от потребителя до поставщика услуг. Смысл идеи — изменить цепочку оплаты, исключив из нее посредника, чтобы средства не "зависали" на счетах управляющих компаний.