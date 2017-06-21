Кузнецова предложила пересмотреть правила выезда детей за рубеж

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением пересмотреть правила выезда детей за рубеж из-за случаев вывоза несовершеннолетних в зоны боевых действий, в частности, в Сирию и Ирак, сообщается на сайте детского омбудсмена.

"Одним из предложений детского омбудсмена Анны Кузнецовой является пересмотр правил выезда детей за рубеж без согласия второго родителя… Региональные уполномоченные по правам ребёнка получили более 350 заявлений о вывозе несовершеннолетних в зону боевых действий, в том числе на территории Сирии и Ирака, подконтрольные боевикам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество российских детей вывезено с территории республик Дагестан и Чечня.

"Самые опасные случаи – когда детей обучают в специальных лагерях боевиков. В Интерполе утверждают, что установить местонахождение ребёнка – только половина дела. Вернуть такого человека очень сложная процедура, кроме того, структур, которые обладают такими полномочиями, просто не существует", — отмечает пресс-служба Кузнецовой.

Детский омбудсмен отметила, что одна из ключевых проблем в данной сфере заключается в том, что "каждый случай отрабатывается в ручном режиме", в связи с этим она предлагает выработать "наиболее эффективный алгоритм помощи этим детям и семьям в рамках международного права и наших полномочий".

"По мнению детского омбудсмена, одним из таких механизмов может стать получение согласия второго родителя на соответствующую поездку. Другим предложением стало введение уголовного наказания за похищение ребёнка одним из членов семьи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством аппарата детского омбудсмена будут сформированы предложения по решению данной проблемы, которые могут лечь в основу изменения законодательства.