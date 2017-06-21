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Общество

В Москве для выпускников устроят исторический бал и дискотеку

17:4421.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускницы во время празднования последнего звонка в Москве. Архивное фотоВыпускницы во время празднования последнего звонка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Более пятидесяти тысяч московских школьников отметят свой выпускной в пятницу, 23 июня, на площадках своих образовательных учреждений и в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, где выступят популярные артисты, которых выбрали сами выпускники.

Праздник в ЦПКиО им. Горького, организованный департаментом культуры города, в этом году будет посвящен теме празднования 870-летия столицы. В эти дни парк разделят на различные тематические зоны, которые отправят участников праздника в путешествие по разным периодам истории города — от XII века до современности.

С вечера 23 июня и до самого утра субботы на главной сцене парка Горького для выпускников будут петь популярные российские певцы, на Фонтанной площади состоится настоящий бал, а старт дискотеке до утра дадут громкие залпы фейерверков.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВеселиться без пяти минут выпускникам предлагается за пределами школ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Веселиться без пяти минут выпускникам предлагается за пределами школ

Дискотека со звездами и традиционный бал

Выпускной в главном парке столицы на берегу центральных набережных начнется в 20.00 пятницы, 23 июня, и продлится до самого утра субботы, 24 июня. При этом основной вход в парк будет открыт только для выпускников, учителей и сопровождающих лиц при наличии специального браслета с индивидуальным номером.

Центром торжества выпускного вечера в парке Горького станет главная сцена со стороны Пушкинской набережной, которая откроется в 21.00. Здесь для выпускников до 6.00 утра будут петь звезды телеканала "Музыка Первого", хедлайнерами праздника станут Баста, Мот и Егор Крид, которых выпускники выбрали сами при голосовании на портале "Активный гражданин". Кроме них на сцене также выступят Кристина Si, T-Killah, Настасья Самбурская, Елена Темникова, Глюкозa, Тимур Родригез.

Для тех, кто любит танцевать, в специальной зоне на Фонтанной площади в 23.00 начнется Исторический выпускной бал, посвященный юбилейному году Москвы. На него уже зарегистрировались свыше 400 пар. Тот, кто еще не нашел себе партнера для танцев, сможет найти его на балу. Выпускников поздравят артисты Родион Газманов, Юлия Началова, Сати Казанова и другие.

В полночь на экране главной сцены с окончанием учебного года московских выпускников по видеотрансляции поздравит мэр города Сергей Собянин, а вслед за видеопоздравлением раздастся громкий праздничный фейерверк. Уже поздней ночью, в 3.00 для выпускников начнется дискотека с участием популярных ди-джеев, которая и завершит праздник в 6 утра.

Чтобы гости вечера не запутались в мероприятиях, для них было разработано приложение "Московский выпускной-2017" с расписанием выступления артистов и программой площадок.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускница одной из московских школ во время празднования "Последнего звонка" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускница одной из московских школ во время празднования "Последнего звонка" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Путешествие во времени

В этом году выпускной приурочат к 870-летию столицы, которое горожане отпразднуют 9 и 10 сентября. Главной его темой станут "Эпохи Москвы". Так, на выпускном можно будет не только развлечься, но и узнать больше об истории города.

Центральный вход в парк превратится в настоящую машину времени: по светящимся тоннелям выпускники отправятся в путешествие по тематическим зонам, посвященным жизни города от ХII века до наших дней. Отправной точкой путешествия станет тематическая зона "Москва начинает", которая расскажет о времени становления столицы и её древней истории. Здесь гостей ждут славянские игры и забавы: гадания, борьба мешками, мастер-классы по народному танцу на современный лад.

Зона "Москва созидает" представит XIX век. Гости познакомятся с правилами этикета, смогут принять участие в поэтической дуэли и обучиться навыкам фехтования. Площадка "Москва вспомнит" расскажет о Великой Отечественной войне: тут прозвучат советские песни, пройдут показы советских кинолент. Раздел "Москва покоряет" продемонстрирует столицу 1950-1960 годов. Вместе с музыкантами выпускники смогут поучаствовать в "Московском квартирнике", спеть песни под гитару. Сценическую площадку "Москва вдохновляет" создадут в виде Триумфальной площади, а главным персонажем станет актер в образе знаменитого поэта Роберта Рождественского.

Зона "Москва ставит рекорды" станет спортивным сектором, который будет посвящен как прошлым, так и будущим мероприятиям города: Олимпиаде-80, чемпионату мира по футболу-2018. Площадка "Москва растет" расскажет о жителях столицы. На ней будет установлен арт-объект "Можно!" – интерактивная инсталляция в виде школьных парт: точно таких же, как те, за которыми учились выпускники. Все годы обучения на них запрещалось что-либо писать, однако в этот вечер станет "Можно!".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускница одной из московских школ во время празднования "Последнего звонка" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускница одной из московских школ во время празднования "Последнего звонка" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького

Безопасность на выпускном вечере

Как сообщили ранее в столичном департаменте образования, всего в 2017 году выпускной отметят более 50 тысяч московских школьников, при этом для участия в празднике зарегистрировались более 18,4 тысячи выпускников из 352 столичных школ.

Как и в предыдущие годы, в целях охраны жизни и здоровья участников праздника будет обеспечена комплексная, в том числе и антитеррористическая безопасность. Ее обеспечат порядка 220 сотрудников полиции, 400 сотрудников внутренних войск, 100 сотрудников частной охранной организации. Кроме того, на территории парка будут дежурить пять нарядов скорой помощи и одна бригада Центра экстренной медицинской помощи. Вся территория празднования будет открыта только для участников вечера.

Привезут выпускников на праздник свыше 500 аккредитованных автобусов и около 20 лимузинов.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВыпускники московских школ на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выпускники московских школ на Красной площади в Москве

Перекрытия для транспорта

Во время проведения выпускного вечера на нескольких улицах в Москве введут временное ограничение для движения транспорта.

Так, в пятницу, 23 июня, с 15.00 до 07.00 субботы, 24 июня, движение будет ограничено в Рыбном переулке, с 20.00 до полуночи – по улице Ильинка на участке от Биржевой площади до Красной площади. После этого в течение еще пяти часов ограничения на Ильинке будут действовать от Биржевой до Старой площади.

Кроме того, в связи с организованным прибытием и высадкой выпускников для участия в праздничных мероприятиях, будет затруднено движение транспортных средств: в пятницу, 23 июня, с 15.00 до 20.00 будет занята крайняя правая полоса Моховой улицы, с 21.00 23 июня до 01.00 24 июня — в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал на участке напротив входа в ЦПКиО имени Горького.

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