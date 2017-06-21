Верховные суды России и Италии договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Верховный суд России и Верховный кассационный суд Италии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.

"В Риме состоялось официальная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Верховным судом Российской Федерации и Верховным кассационным судом Итальянской Республики. Решение о заключении соглашения принято сторонами с целью развития деловых отношений и стимулирования сотрудничества между двумя Верховными судами в судебной области и других юридических областях", — уточняет пресс-служба.

По ее данным, соглашение фиксирует обмен опытом между сторонами по вопросам совершенствования судебной системы, укрепления роли и престижа судебной власти, деятельности различных судебных институтов, обеспечения независимости судов и подготовки судей.

"В рамках взаимного обмена информацией высшие судебные инстанции договорились сообщать друг другу об основных законодательных актах, касающихся организации и функционирования судебной системы, формирования судейского корпуса", — сообщает ВС РФ.

Стороны также намерены проводить консультации по наиболее актуальным и значимым для них юридическим вопросам, обмениваться литературой, касающейся судопроизводства и проблем его реформирования и совершенствования, добавили в суде.