Верховные суды России и Италии договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Верховный суд России и Верховный кассационный суд Италии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.
По ее данным, соглашение фиксирует обмен опытом между сторонами по вопросам совершенствования судебной системы, укрепления роли и престижа судебной власти, деятельности различных судебных институтов, обеспечения независимости судов и подготовки судей.
"В рамках взаимного обмена информацией высшие судебные инстанции договорились сообщать друг другу об основных законодательных актах, касающихся организации и функционирования судебной системы, формирования судейского корпуса", — сообщает ВС РФ.
Стороны также намерены проводить консультации по наиболее актуальным и значимым для них юридическим вопросам, обмениваться литературой, касающейся судопроизводства и проблем его реформирования и совершенствования, добавили в суде.