МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывшая глава департамента имущественного обеспечения Минобороны Евгения Васильева получила должность секретаря товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме по адресу Молочный переулок, дом 6, где находится ее 13-комнатная квартира, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Именно здесь она ранее отбывала домашний арест. Как следует из копии протокола годового общего собрания членов ТСЖ, имеющегося в распоряжении агентства, за избрание Васильевой секретарем проголосовали 100% присутствовавших на собрании. Председателем товарищества остался бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

По версии следствия, бывшая глава департамента имущественного обеспечения Минобороны, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие ОАО "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заниженной цене. Похищенными активами чиновница лично распоряжалась через подконтрольные ей фирмы, а также получала наличные денежные средства от доверенных лиц, отвечавших за легализацию похищенных денег.

Васильева была осуждена на пять лет лишения свободы. За половину срока ей зачли время, проведенное под домашним арестом. Чуть более месяца она отбывала наказание в колонии во Владимирской области, а затем ее выпустили на свободу условно-досрочно.