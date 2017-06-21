Минприроды предложило адаптировать строительные нормы к разгулам стихии

МОСКВА, 21 июн — РИА Недвижимость. Минприроды РФ предлагает‎ адаптировать нормы строительства в городах к росту числа опасных природных явлений, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

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"В 2016 году каждое третье из 1000 опасных природных явлений нанесло экономический и социальный ущерб", — сказал он в ходе выступления в Госдуме, добавив, что улица любого крупного города под действием быстроразвивающихся опасных метеорологических явлений может представлять опасность для жизни и здоровья людей.

"Поэтому сегодня мы видим необходимость в адаптации градостроительного планирования и строительных норм и правил к росту опасных природных явлений", — сказал Донской.

Одним из последних подобных катаклизмов стал ураган в московском регионе, прошедший днем 29 мая. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и пять в области, пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.