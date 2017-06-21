В Минтруде рассказали о приоритете отпуска для мам с двумя или более детьми

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Норма о предоставлении матерям с двумя и более детьми ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время не работала даже в советские годы, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтруда России, комментируя сообщение о якобы отмене для матерей соответствующего права.

При этом в Минтруда напомнили, что Трудовой кодекс РФ содержит необходимый объем мер по поддержке семей, в том числе нормы о гибком графике и защите трудовых прав беременных и матерей. В частности, предоставление отпусков для родителей с детьми в любое удобное для них время может быть зафиксировано в отраслевых соглашениях, коллективных или трудовых договорах.

Ранее "Известия" сообщили, что матерей с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет "лишили возможности брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время", при этом газета называет таких женщин многодетными. По данным издания, несмотря на то, что основным нормативным документом в сфере трудовых отношений считается Трудовой кодекс РФ, нормы времен СССР по-прежнему применяются, если не противоречат современному законодательству.

Одним из таких документов было постановление от 1981 года "О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей". Акт времен СССР, закреплявший эту норму, был отменен еще весной, а новой соответствующей законодательной нормы так и не появилось. Согласно общим правилам Трудового кодекса, работодатель сам вправе решать, когда сотрудникам отдыхать. Есть лишь категории граждан, к которым он обязан прислушиваться, — например, инвалиды, ветераны войны.

Неработающая норма

В Минтруде сообщили, что постановление Совмина от 1981 года было признано утратившим силу в соответствии с постановлением правительства России от 02.03.2017 г. № 243, которое одобрили и представители работодателей, и профсоюзы, и кабмин на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.

"По мнению экспертов, норма о предоставлении женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет, первоочередного права на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время не работала даже в советское время. Ни в Трудовом кодексе РФ, ни в Кодексе законов о труде (КЗОТ – предшественник Трудового кодекса) никогда не было такой нормы", — отметили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. График отпусков составляется не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года и обязателен как для работодателя, так и для работника. Кроме того, в ТК РФ предусмотрены дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, женщинам, работающим в сельской местности, дополнительные отпуска лицам, осуществляющим уход за детьми, гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери.

"Предоставление отпусков для родителей с детьми в любое удобное для них время может быть зафиксировано в отраслевых соглашениях, коллективных или трудовых договорах", — сообщили в Минтруде.

Гибкие формы занятости для родителей

В ведомстве заявили, что для обеспечения семей с детьми возможностью иметь гибкий график, ведомство разработало закон, который вносит поправки в ТК РФ о том, что работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет на удобный для работника срок.

"А режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы у работодателя", — рассказали в Минтруде.

Минтруд также напомнил, что в ТК РФ предусматривается запрет на отказ в заключении трудового договора с женщинами (отцами, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних) по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, запрет на установление испытания при приеме на работу, на привлечение к работе в ночное время, к сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные дни, к работам, выполняемым вахтовым методом.

Также, по данным Минтруда, установлены ограничения на тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, гарантии при увольнении по инициативе работодателя, при расторжении срочного трудового договора.