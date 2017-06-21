RT впервые в России провел судейство полуфинала Emmy в двух категориях

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Телеканал RT впервые в России провёл судейство полуфинала премии International Emmy в категориях "Новости" и "Документальное кино".

Мероприятие состоялось 20 июня. В жюри вошли автор и режиссёр документальных фильмов Аркадий Мамонтов, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, главный редактор НТВ Александра Костерина и другие известные журналисты.

Им предстояло выбрать финалистов в двух номинациях: "Новости" и "Документальное кино". Организаторы премии объявят финалистов International Emmy в этих категориях в середине августа и в середине сентября.

"Мы рады, что наши коллеги по телеиндустрии приняли участие в судействе телевизионного "Оскара". То, что в этом году полуфинал Emmy прошёл на RT, — для нас приятная обязанность и честь. Удачи всем конкурсантам", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

RT — единственный российский телеканал, пятикратно номинированный на престижную премию Emmy. В 2017 году ведущий программы "Есть контакт" Крис Хеджес вышел в финал в номинации "Лучший ведущий информационного ток-шоу".