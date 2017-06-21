Медведев сравнил московское лето с бразильской зимой

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил российское лето с бразильской зимой.
В среду председатель правительства России принял президента Бразилии Мишела Темера, который находится в Москве с официальным визитом.
В то же время премьер отметил, что сейчас в РФ проходит Кубок конфедераций, и хотя Бразилия не участвует в соревнованиях, тем не менее, ее представителей всегда рады встречать в России.
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.