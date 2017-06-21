В Жуковском ограничат движение на время проведения авиасалона МАКС-2017

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Временные ограничения движения введут на подъезде к Жуковскому и Раменскому на период проведения Международного авиационно-космического салона, сообщила пресс-служба министерства транспорта Подмосковья.

"На период проведения Международного авиационно-космического салона "МАКС-2017", с 18 по 23 июля, с 6.00 до 22.00 часа будут введены временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в подмосковных городах Жуковский и Раменское", — говорится в сообщении.

Как уточнили в минтрансе региона, ограничения будут введены на подъезде к городу Жуковский от М5 "Урал", а также на участках дорог — "Москва-Жуковский (Раменский район)" 32,100 км – 35,000 км и "Москва-Жуковский"- аэропорт Быково" 0,000 км – 3,894 км в сторону Жуковского. В самом городе ограничения затронут улицы Гагарина, Чкалова, Жуковского, Туполева, Горького, Праволинейную, Кооперативную, Наркомвод, Мичурина, Мясищева, Дугина, Жуковского, Дзержинского. В Раменском ограничения затронут улицу Электрификации, круговое движение в сторону г. Жуковский.

Движение транспорта будет ограничено для всех транспортных средств за исключением автомобилей граждан, проживающих в Жуковском либо имеющих специальные пропуска для транзитного транспорта.

Авиасалон МАКС проходит раз в два года, очередной авиасалон должен пройти 18-23 июля 2017 года. МАКС проводится с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерам.