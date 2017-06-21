В ГД внесли законопроект об ужесточении наказания за торговлю госнаградами

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Справедливая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект, ужесточающий уголовное наказание до двух лет лишения свободы за торговлю и приобретение госнаград, сообщает пресс-служба партии.

Уточняется, что на сегодняшний день максимальная мера за подобные преступления — арест до трех месяцев.

"Недопустимо торговать чужими подвигами, наживаться на боевых заслугах и памяти героев… В связи с этим инициативой "Справедливой России" предлагается ужесточить уголовное наказание за сбыт или приобретение официальных документов и госнаград вплоть до лишения свободы сроком до двух лет", — цитирует пресс-служба партии своего лидера Сергея Миронова.

По его словам, сейчас практически любые ордена и медали продаются на "черном рынке" и предлагаются через интернет. "Как видим, ни морально-этические нормы, ни существующее наказание дельцов не останавливают", — отметил Миронов.