ГД приняла закон о праве ФСО перекрывать дороги для проезда охраняемых лиц

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума приняла в среду в третьем чтении закон о ненормированном рабочем дне и обязательном прохождении дактилоскопии сотрудниками ФСО, а также о наделении их правом ограничивать движение на трассах проезда объектов госохраны, защищать персональные данные охраняемых лиц и использовать безвозмездно аэропорты, вертодромы и речные порты независимо от их форм собственности.

Президент РФ Владимир Путин внес законопроект в Госдуму 11 февраля этого года.

Закон определяет, что директор ФСО России или уполномоченное лицо сможет устанавливать ненормированный рабочий график для отдельных категорий сотрудников органов государственной охраны. При этом таким сотрудникам будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток.

Органы госохраны наделяются правом использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты. Причем такое безвозмездное использование возможно независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. ФСО разрешается обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и обеспечения безопасности объектов госохраны, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов не только на улицах и дорогах, но и на трассах проезда объектов госохраны.

К основным задачам органов государственной охраны в числе прочего парламентарии отнесли обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей. ФСО наделена правом принимать меры по защите их персональных данных. Оговаривается, что обработка таких данных осуществляется с их согласия и с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.

В перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, помимо военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих, законом включаются работники органов государственной охраны. Согласно закону, основанием для отказа в приеме на военную службу и в органы госохраны станет судимость (в том числе снятая или погашенная), употребление наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также осуществление предпринимательской деятельности.

Также ФСО наделено правом определять перечень вещей и грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

В то же время закон запрещает сотрудникам ФСО размещать в СМИ и в интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть их принадлежность к таким органам, о своей служебной деятельности.

Военнослужащие и гражданский персонал органов госохраны, имеющие имущество за границей, обязаны в определенный срок принять меры по его отчуждению.