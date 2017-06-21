В Совете федерации поддержали идею создания алиментного госфонда

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что поддерживает инициативу коллег из Госдумы создать в России государственный алиментный фонд.
"В принципе — да, поддерживаю. С последующим погашением долгов родителями-должниками перед фондом или другим назначенным правительством органом", — сказал Рязанский РИА Новости.
Плетнева также сообщила, что предложения о создании государственного алиментного фонда звучат уже много лет, однако правительство эту идею не поддерживает.