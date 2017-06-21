Мизулина поддержала идею создания алиментного фонда

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации Елена Мизулина поддержала предложение создать в России алиментный фонд.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва выступила за создание в России государственного алиментного фонда.

"Люди ждут его формирования. По оценкам экспертов, в России сейчас 2 миллиона детей, которым положены алименты, но они фактически их не получают", — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Сенатор напомнила, что идее создания в России специального алиментного фонда уже почти десять лет. По её словам, раньше правительство выступало против этой инициативы, "поскольку создание алиментного фонда потребовало бы существенных финансовых средств".

"Очень надеюсь, что депутатам Госдумы удастся убедить правительство в том, что такой фонд нужен", — сказала она.