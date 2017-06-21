В Мурманске выпал снег

МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров, температура воздуха опустилась до +1 градуса, сообщает мурманский гидрометцентр.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска и иронизируют над "северным летом".

Только хотел посоветовать к океану съездить, в Мурманск)))) pic.twitter.com/koO2nSpU1k — Попов 3А (@sZ3eR5rOV2CBIXy) 21 июня 2017 г.

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Как отмечает гидрометцентр, всему виной — циклон, смещающийся с Архангельской области.

"По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха +1+6°", — информируют синоптики.

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Жители Мурманской области жалуются в соцсетях на холод в квартирах – центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта.

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