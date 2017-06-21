В Красноярский край в среду придет аномальная жара

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Жара в 38 градусов может установиться в течение среды в центральных и южных районах Красноярского края, на севере региона воздух прогреется до 30 градусов, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Днем 21 июня на юге Туруханского района и Эвенкийского МР, в центральных и южных районах Красноярского края температура воздуха днем 28-33°, местами 35-38°, сильная жара", — говорится в сообщении.

На 12.00 (08.00 мск) в Красноярске термометры показывают +31-33 градуса. В городе установился режим "черного неба", ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.