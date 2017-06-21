В Приморье индийский киноактер Радж Капур начал кругосветное путешествие

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Известный индийский актер и писатель Адитья Радж Капур начал кругосветное путешествие на мотоцикле из Приморья, он уже встретился с краевыми полицейскими.

Как сообщает УМВД РФ по Приморскому краю, актер начал свое путешествие из Владивостока, а в Лучегорске Пожарского района он встретился с личным составом отдела полиции.

"В дружеской беседе киноактер рассказал полицейским и членам ДНД, что одним из основных пунктов посещения в нашей стране будет город Омск и легендарная деревня Окунево Муромцевского района, где расположен единственный в России ашрам Хайракханди Бабаджи, последователем которого он является", — говорится в сообщении.

Мотопробег по городам России приурочен к 70-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Индией.