Спасенного в Приморье гималайского мишку-сироту вернули в дикую природу

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Специалисты Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу маленькую медведицу Лаулю, которую в апреле истощенной нашли рыбаки, сообщает МРОО "Центр "Тигр".

Годовалого гималайского медвежонка обнаружили рыбаки в Красноармейском районе Приморья. Со слов очевидцев, зверь еле передвигался и не убегал от людей, взрослой медведицы-матери так и не обнаружили. Медвежонка назвали Лаулю — так раньше называли удэгейское стойбище в Красноармейском районе.

"Мишка находилась в Центре 1,5 месяца, за это период она набрала необходимый вес —15 килограммов (при поступлении в центр она весила всего 6 килограммов). Лаулю заметна выросла и окрепла. Теперь не остается сомнений, что она сможет самостоятельно выживать в дикой природе", — говорится в сообщении.

Также недавно в Центре реабилитации появились два новых постояльца – медвежата 4-5 месяцев, они остались сиротами после гибели мамы-медведицы под колесами автомобиля. Пока они на карантине, и вскоре их переведут в один из вольеров, где они будут находиться до осени. Специалисты надеются вернуть их в дикую природу.