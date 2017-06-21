МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Большинство граждан России доверяют тому, как президент Владимир Путин ведет международные дела, свидетельствуют результаты опроса авторитетного экспертного центра Pew Research Center.

Как показали результаты опроса, 87% респондентов доверяют лидеру государства в решении глобальных проблем и принятии правильных решений в международных делах.

При этом 63% респондентов одобряют то, как Путин ведет отношения с Украиной, 73% — как он ведет отношения с США. Отмечается, что по сравнению с 2015 годом эти показатели несколько снизились.

Кроме того, 59% опрошенных считает, что Россия играет более важную роль в мире, чем десять лет назад. 21% считает, что роль страны осталась такой же, 17% — что она стала меньше.

Большинство опрошенных (71%) считают важнейшей проблемой в стране рост цен. 58% опрошенных считают важной проблемой коррумпрированность политических лидеров.

Опрос проводился с 18 февраля по 3 апреля, в нем принимали участие 1002 совершеннолетних жителей России. Статистическая погрешность составляет +/- 4 процентных пункта.