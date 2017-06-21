Интервью с угонщиком: кто и какими способами похищает автомобили в России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Олег (имя изменено) — профессиональный угонщик автомобилей. Он утверждает, что уже "завязал", но криминальное прошлое не проходит бесследно — остаются связи, знания и опыт. Некоторые его друзья до сих пор в "бизнесе", и об угоне автомобилей Олег знает все. Мы встретились с ним и попросили рассказать, как сейчас живут автомобильные воры и можно ли хоть как-то защититься от них.

— Много ли сейчас автомобильных угонщиков?

— Этот криминальный бизнес уже умирает. Сейчас угонами занимаются в основном одиночки, которые пока еще не попались, либо организованные преступные группировки, которым покровительствуют или которыми управляют коррумпированные сотрудники правоохранительных органов. Именно они чаще всего набирают молодых и неопытных, которые выполняют всю грязную работу и через несколько месяцев садятся в тюрьму.

Ведь угон автомобиля на сегодняшний день не представляет никакой сложности, и виноваты во всем комфорт и технологии. В машинах появились такие вещи, как кнопка запуска двигателя и бесключевой доступ в салон. Сейчас это есть даже в дешевых иномарках и уж тем более у всех дорогих моделей. С точки зрения защиты автомобиля от угона это плохо, но людям наплевать, они любят пользоваться такими "благами". А угонщики получили в свое распоряжение универсальные устройства, позволяющие угнать автомобиль без специальных знаний.

— И как они это делают?

— Есть три способа угона: "рука", "бутерброд" и "диагно́за". Это я их так называю, например, "руку" еще часто зовут "удочкой". Это самый распространенный и простой способ. Есть два чемодана с двусторонней связью, напичканных электроникой. Когда нужно попасть внутрь машины и завести ее, один человек должен оказаться рядом с водителем, другой — с автомобилем. Представь себе парковку возле супермаркета: владелец машины с бесключевым доступом выходит, закрывает ее касанием пальца и отправляется за покупками. В это время один из нас идет за ним, а второй встает возле водительской двери и через какое-то время начинает дергать за ручку или нажимать кнопку отпирания замков.

© "Цезарь Сателлит" Схема угона автомобиля при помощи устройств перехвата сигналов © "Цезарь Сателлит" Схема угона автомобиля при помощи устройств перехвата сигналов

Машина тут же посылает сигнал на ключ, и в это время чемодан, скажем, номер один перехватывает весь радиоэфир, все волны и частоты, что есть в округе, и передает их на чемодан номер два. Тот, находясь рядом с владельцем, отсылает абсолютно все сигналы, и один из этих сигналов, тот, что от машины, попадает на ключ. В общем, происходит постоянный обмен радиоволнами, благодаря чему угонщик отпирает дверь автомобиля. Точно таким же способом при помощи кнопки запускается двигатель — и дело сделано. Даже если на машине стоит какая-то сигнализация, она выключается при помощи метки в ключе, дезактивируется за счет этих чемоданов.

Кстати, устройства эти довольно тяжелые, да еще и излучают радиацию. Это сильно подсаживает здоровье, но жажда легкой наживы все равно пересиливает. Владелец никогда не поймет, что его преследует какой-то человек с рюкзаком или сумкой, выбирающий огурцы в соседнем торговом ряду. Сигналы улавливаются на расстоянии до 50 метров, поэтому угонщику достаточно встать за дверью квартиры владельца, пока тот мирно спит, и если ключ от машины лежит где-нибудь в коридоре, наутро хозяин своего автомобиля не увидит.

Код-грабберами (устройствами для перехвата сигнала и угона автомобилей. — Прим. ред.) сейчас заводят только старые машины, например, с автозапуском. Код-граббер привязан даже не к марке или модели машины, а к конкретному типу противоугонного устройства, установленному в ней. "Рука" многофункциональна: современными девайсами угонщик может вскрыть и завести практически любое авто.

"Бутерброд" — это когда у угонщика есть несколько блоков управления двигателем для нужной модели, которые для удобства транспортировки скреплены изолентой. Или блок управления двигателем и еще какие-то микросхемы для установки в автомобиль. Угонщик вскрывает капот или одну из дверей, заменяет один блок другим и заводит машину принесенным заранее ключом.

Еще можно завести автомобиль через диагностические разъемы и CAN-шину. Чаще всего нужный разъем находится в двери водителя, где высверливается отверстие, и туда подключаются блоки. Штатные сигнализации отключаются примерно за минуту, затем через другие разъемы заводится машина, но уйти на это может от 10 до 30 минут, пока пропишется новый ключ.

Двумя последними способами в основном угоняют технически устаревшие автомобили, где нет всей этой модной электроники. Да, есть дедовские способы вскрытия машин — при помощи проворота личинки замка, линейкой и так далее, но с современным автопромом все силовые методы бессмысленны.

— То есть современный автопром сам отдает автомобили в руки угонщиков?

— Угнать машину при помощи "чемоданов" может любой школьник, поэтому проблема сейчас в другом: как уехать на этой машине так, чтобы не поймали. Все крупные города России опутаны сетью видеокамер. Чаще всего угонщик не знает, где хозяин оставит автомобиль. Даже если вору повезло, и владелец припарковался в зоне, где камер нет, к машине надо сначала как-то подойти или подъехать.

В Татарстане есть исследовательский центр МВД, лет десять назад он разработал методику борьбы с разного рода преступлениями при помощи видеокамер и GSM-трекинга. Вот у тебя телефон, он постоянно переключается с одной сотовой вышки на другую, и тот, кому ты нужен, видит все твои перемещения. В месте угона машины появлялись сотни, возможно, тысячи других телефонов, но методика позволяет отсеять все ненужные данные, оставив десять номеров, которые попадают под подозрение. Отследить десяток адресов проще, чем ездить наугад по всему городу и проверять полулегальные сервисы и гаражные кооперативы. То же самое с камерами: они есть везде — в подъездах, на фонарных столбах, домах, в троллейбусах, автобусах, метро и даже машинах такси. А если в такси нет камеры, то его снимет другая камера. Вычислят и поймают, если где-то эти записи не сотрут.

Дорогие машины могут быть опутаны сетью так называемых GSM-маяков — маленьких сим-карт, стоят они по сто долларов максимум. Хороший установщик противоугонных систем установит эти маяки по всему автомобилю, и на их поиск и обезвреживание у угонщиков просто не хватит сил и времени. Есть специальные локаторы, которые улавливают сигналы маяков, но даже они не помогают: маяки выключены до поры до времени. Чтобы их отыскать, даже в специальном гараже, где глушатся все сигналы связи, нужно разобрать машину до винтика. Никто этого делать не будет. "Жить" эта метка в машине может долгие годы, питаясь от маленькой батарейки, а потом вдруг активируется буквально на несколько секунд, получит сигнал тревоги по SMS и передаст ответный сигнал о своем примерном местонахождении.

— Но машины все равно угоняют?

— Конечно, угоняют. Жизнь современного угонщика скоротечна: через три-шесть месяцев он садится в тюрьму. Чаще всего это молодежь, люди, которые даже не разбираются в угонах. Когда "рука" только появлялась, комплект мог стоить от 80 до 100 тысяч долларов, сейчас все это сильно подешевело — до 15-20 тысяч. Конечно, если ты не знаешь никого в этом бизнесе, то купить чемоданчики дешевле 50 тысяч вряд ли получится, но цена тут не имеет особого значения.

Весь бизнес сейчас работает так: нечистые на руки полицейские или бывшие сотрудники органов находят молодых людей, вручают им нужные технические средства, и те угоняют свой первый дорогой внедорожник. Новичок рад, он смог заработать первые несколько тысяч долларов, но даже не подозревает, что его уже взяли на карандаш те же люди, что привлекли в этот бизнес. До какого-то времени угонщики работают, а на них собирается необходимый материал.

— Я слышал, что многие машины угоняют для того, чтобы потом разобрать на запчасти.

— Много лет назад бизнес по разбору запчастей процветал, были трудности с доставкой, долго приходилось ждать ту или иную деталь. Все давно кончилось, теперь это развитая сеть, цены стали приемлемее. Неактуально. Остались только узконаправленные "фарщики", "бамперщики". Они воруют фары, бамперы, рули, подушки безопасности у дорогих моделей машин: в основном те детали, которые легко украсть.

Дешевые автомобили чаще всего воруют "под доноров". Покупают разбитую машину за бесценок, угоняют точно такую же и из разбитой собирают новую при помощи узлов от угнанной. В итоге все VIN-номера остаются "чистыми", но себестоимость такого автомобиля существенно снижается. По статистике угонов, самые популярные — Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada, Toyota RAV4, Camry. Они же наиболее востребованы среди покупателей. Но чаще эти люди ленятся, просто вываривают элементы с VIN-номерами и заменяют их на угнанном автомобиле — так быстрее и дешевле. А потом продают автомобиль уже как новый.

Дорогие модели чаще вывозят за рубеж. В основном в страны СНГ, но сегодня наиболее актуальное направление для угонщиков — Сирия. Да-да, много машин, особенно больших американских внедорожников, уходит именно туда. Спрос настолько большой, что часто практикуются псевдоугоны. Кто-то, связанный с этим бизнесом, покупает, скажем, новый Lexus или Cadillac в автосалоне, неспешно находит все противоугонные "жучки", кладет их в багажник и ездит с ними некоторое время. Охранная компания ничего не подозревает, а потом этот внедорожник грузится в контейнер и отправляется в Сирию. Грузят прямо в Москве или другом городе, потом контейнер опечатывается и открывается только в месте назначения. Во время транспортировки, перемещения с поезда на паром и обратно никто не имеет права его открывать — частный груз, коммерческая тайна. На входе и выходе все проплачено. "Хозяин" автомобиля заявляет об угоне, получает страховую выплату по каско, а потом и навар с заказчиков. Само собой, найти такую машину уже никто не сможет.

— Есть какие-то способы защитить автомобиль от угона?

— Есть, но люди — лентяи и не пользуются ими. Например, есть такие сигнализации, когда нужно не только завести машину, но и набрать некий код, чтобы она не заглохла через пару минут прямо на дороге. Как правило, код состоит из нескольких манипуляций: приоткрыть окно, нажать кнопку, закрыть окно и так далее. Узнать алгоритм невозможно, а отключать такую защиту угонщики не будут — зачем, если рядом стоит точно такой же автомобиль. Очень часто те немногие владельцы, которые согласились на установку такой защиты, отказываются от нее через какое-то время — устают каждый раз так заводить автомобиль, приезжают в сервис и отключают функцию. Даже простой механический блокиратор коробки может в итоге стать наиболее действенной защитой от угона. А ведь есть еще такие системы, которые блокируют педаль тормоза в нажатом положении, даже самый простой "костыль", которым закрепляют руль, может спасти. Любой угонщик, столкнувшись с дополнительной проблемой, скорее всего, бросит машину, пойдет на соседнюю парковку и угонит там точно такой же автомобиль.

Кстати, в свое время я вместе с "коллегами" из Польши и Украины участвовал в разработке устройства, которое смогло бы обмануть спутниковые системы слежения. Например, в некой "Газели" стоит передатчик, который отсылает данные о своем местоположении. В угнанной машине к противоугонной спутниковой системе подключается второе устройство, которое посылает в охранную компанию ложные координаты. В итоге полиция преследует "Газель", а твой Porsche Cayenne спокойно уезжает. Сейчас самый продвинутый угонщик — это программист, который сможет придумать еще более совершенное устройство.