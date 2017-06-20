В Госдуме поддерживают идею о создании альтернативы Страсбургскому суду

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") поддерживает идею о создании альтернативы Страсбургскому суду (Европейский суд по правам человека) и предлагает вообще выйти из всех структур Совета Европы.

Общественная палата РФ направит предложение МИД РФ о создании альтернативы ЕСПЧ на базе БРИКС, заявила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Я бы поддержал эту идею. Я давно выступаю за выход из Совета Европы и всех (его) структур, включая ЕСПЧ. Мы не можем отдавать часть своего суверенитета наднациональным структурам, которые контролируются силами, недружественными России, и которые используют эти институты для давления на Россию, ограничения её суверенитета. То, что мы до сих пор в ЕСПЧ, — это нонсенс", — сказал РИА Новости Емельянов.

Депутат подчеркнул, что последние решения Страсбургского суда политизированы и носят антироссийский характер. "Поэтому выходить из этих структур надо", — полагает он.

"Надо ли создавать такой институт (альтернативу ЕСПЧ) при БРИКС или при какой-то другой организации? На мой взгляд, если мы не можем обойтись без международных форм сотрудничества в сфере правосудия, то суд по правам человека БРИКС, конечно, лучше, чем ЕСПЧ", — отметил парламентарий.

По его мнению, такой суд будет более объективным в своих решениях.

"Но в принципе, если мы вообще никуда не вступим и ничего больше не создадим, то тоже ничего страшного в этом не будет. Надо соответствующим образом настраивать нашу судебную систему, а не ждать, когда какой-то дядя придёт и все тут наладит", — заключил депутат.