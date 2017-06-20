В России нет преследований по какому-либо признаку, заявил Лавров

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России нет никакого преследования в области ЛГБТ.

"Что касается конкретного решения какого-то суда про закон об ЛГБТ, я не помню, чтобы я слышал или читал о таком решении, их много, жалуются многие. Хочу еще раз напомнить то, что мы неоднократно излагали: у нас нет никакого преследования за ту или иную ориентацию в той или иной области, включая ориентацию в сфере ЛГБТ", — сказал Лавров в ходе пресс- конференции, отвечая на просьбу французской журналистки прокомментировать решение Страсбургского суда, обнародованное во вторник.

Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, говорится в решении суда. "В деле "Баев и другие против России" Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнений)", — отмечается в решении ЕСПЧ.

Суд признал, что "хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольно".

Жалобу на закон в ЕСПЧ подали трое активистов ЛГБТ-движения в России — Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев. По решению суда, российские власти должны выплатить Баеву 8 тысяч евро, Алексееву — 20 тысяч евро, а Киселеву — 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в дискриминационном характере закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин ранее пояснял, что правовой смысл закона в том, чтобы, прежде всего, обозначить понимание гомосексуального поведения как отклоняющегося от нормы.

Лавров обратил внимание на то, что "единственное, чего мы не хотим, и что запрещается нашим законом, это навязывать эту ориентацию несовершеннолетним граждан РФ, больше ничего".

"И, если уж мы на эту тему заговорили, то не буду сейчас вдаваться в детали, но, наверное, если вы так ею озабочены, то, эта озабоченность распространяется на все страны мира и вы, наверное, можете сравнивать", — добавил глава МИД РФ.