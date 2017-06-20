Путин отметил разницу в отношении к акциям протеста в России и на Западе

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена, проходят те, которые разрешены, а другие жестко пресекаются, заявил президент России Владимир Путин.
При этом, по его словам, в России "все бурлит". "Там — нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже, там выстроена хорошо система, а у нас — нет", — сказал президент.
По его словам, в России "все посвободнее и попроще".
При этом глава государства подчеркнул, что акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а на решение конкретных проблем.
В Москве 12 июня прошел согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова. По данным ГУ МВД, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.