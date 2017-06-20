Путин отметил разницу в отношении к акциям протеста в России и на Западе

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена, проходят те, которые разрешены, а другие жестко пресекаются, заявил президент России Владимир Путин.

"Я недавно уже говорил в интервью американской журналистке, где эта "Оккупай Уолл-стрит" (протестное движение Occupy Wall Street)? ФБР порвала все в клочья, там никого не осталось. И это сделали так тихо, как будто в кислоте растворили — пшик — и все исчезло. Профессионально отработали", — сказал Путин во время общения с членами Общественной палаты нового состава.

При этом, по его словам, в России "все бурлит". "Там — нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже, там выстроена хорошо система, а у нас — нет", — сказал президент.

По его словам, в России "все посвободнее и попроще".

При этом глава государства подчеркнул, что акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а на решение конкретных проблем.

"Если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся? Мне кажется, этого не нужно бояться", — сказал президент.

В Москве 12 июня прошел согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова. По данным ГУ МВД, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.