Пригожин о санкциях США против его фирмы: рад, что полезен своей Родине

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ресторатор Евгений Пригожин прокомментировал РИА Новости внесение его компании Минфином США в санкционный список из-за ситуации вокруг Украины.

"Спасибо дорогим американским товарищам. Рад, что могу быть полезным своей Родине", — сказал Пригожин.

Минфин США ввел санкции против российского ресторанного холдинга Concord-Catering, главой которого является Пригожин, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Пригожин – глава ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Это управляющая компания ресторанного холдинга "Конкорд" (Санкт-Петербург, Россия). Компании принадлежат несколько ресторанов и сеть бутиков "Музей шоколада". ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" выступало в качестве организатора ряда торжеств для высокопоставленных российских лиц, в том числе, и по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина в 2012 году.

Сам ресторатор находится под санкциями США с декабря 2016 года.