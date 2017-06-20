Путин предостерег Общественную палату от работы с ведомствами на Западе

Президент РФ В. Путин во время встречи с членами Общественной палаты шестого состава. 20 июня 2017

Президент РФ В. Путин во время встречи с членами Общественной палаты шестого состава. 20 июня 2017

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предостерег членов Общественной палаты РФ от работы с министерствами на Западе: у них другие задачи в отношении России.

"Ни в коем случае не обращайтесь во всякие министерства, ведомства. Уверяю вас, там бюрократия еще круче, чем у нас, а государство там еще гораздо более жесткое, чем у нас, структуры административные — железобетонные. Там никакой расхлябанности нет", — сказал Путин на встрече с членами нового состава Общественной палаты РФ.

Он добавил, для того чтобы работа была эффективной, нельзя работать "напрямую с какими-то официальными структурами за границей".

"У них другие задачи в отношении России и всего, что связано с Россией. Работайте напрямую с такими же, как вы, а они уже будут влиять должным образом, и, надеюсь, позитивно, на само развитие процесса сотрудничества и на тот самый имидж России, о котором вы сказали", — заявил Путин.

Так президент отреагировал на выступление одного из членов Общественной палаты, который рассказал, что за последний год в детский хоспис приезжали представители многих стран, и заметил, что опыт России по решению социальных проблем, прогресс и технологии социальной помощи должны быть представлены на международном уровне.

"Это одно из направлений деятельности Общественной палаты, которое мы будем вести", — сказал он, заметив, что опыт России поможет коллегам из других стран.

По его словам, это будет работать на имидж России в мире.

"Все официальные структуры – они подневольны, они находятся в известной политической парадигме, и им очень трудно, даже если конкретные лица захотели бы это сделать, им очень трудно сделать шаг влево, шаг вправо, прыгнуть вверх или вниз. Надо напрямую просто работать. Вот это и будет тогда так называемая народная дипломатия".

Президент РФ отметил: "Народная дипломатия и нужна людям, ради которых работают искренние люди, приезжающие в Россию".