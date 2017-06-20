МВД просит упростить выдачу гражданства России студентам-отличникам

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Иностранцы, закончившие вузы РФ с отличием, смогут получить гражданство России по упрощённой форме в случае принятия закона, который был внесен МВД в правительство, сообщил на заседании в Совете Федерации первый замминистра ведомства Александр Горовой.

"Проект закона внесли о предоставлении по упрощенной форме гражданства гражданам иностранных государств которые с отличием закончили высшие учебные заведения мотивируя оставаться их на территории нашей страны", — сказал Горовой.

Также по его словам, в закон внесены изменения для того, чтобы предоставить право работать иностранным студентам на период их обучения без предоставлений дополнительных разрешающих документов.