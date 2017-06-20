США ввели санкции против байк-центра "Ночных волков"

Президент Всероссийского мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург) во время мотопробега. Архивное фото

Президент Всероссийского мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург) во время мотопробега. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Минфин США ввел санкции в отношении байк-центра "Ночных волков", говорится в постановлении министерства.

В санкционный список попал байк-центр, находящийся в Москве на улице Нижние Мневники, 110. Основатели байк-центра — мотоклуб "Ночные волки".

Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Также предлагается рассмотреть возможность распространения ограничений на суверенный долг РФ.