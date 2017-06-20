Более трех тысяч нижегородцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Нижегородская область планирует завершить программу расселения признанных аварийными до 1 января 2012 года домов, переселив 3,5 тысячи человек в новые квартиры к сентябрю этого года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"По программе переселения улучшили свои жилищные условия уже почти 12 тысяч человек… Для их переселения введено в эксплуатацию 156 многоквартирных домов… В этом году осталось предоставить новое жилье 3,5 тысячи жителей области. Безусловно, мы выполним указ президента и завершим эту программу к 1 сентября 2017 года. Мы решаем сразу две задачи: ликвидируем аварийный фонд и стимулируем строительство жилья", — сказал министр строительства региона Алексей Сыров во вторник на заседании облправительства.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что хорошая статистика не должна успокаивать, и поставил перед профильным министерством задачу подготовить подробный реестр домов, признанных аварийными уже после 1 января 2012 года, чтобы продолжить программу.

"После 1 января 2012 года еще порядка тысячи домов у нас в области поставлено на учет как аварийные. Это около 250 тысяч квадратных метров. Сейчас Минстрой по моему поручению проводит полную инвентаризацию этого жилья. Свои предложения по продолжению программы мы уже направили в правительство РФ", — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2012 году глава региона поставил задачу в течение пяти лет полностью ликвидировать аварийный фонд, поставленный на учет в Нижегородской области до 1 января 2012 года. Всего планировалось к расселению около 280 тысяч квадратных метров аварийного жилья, то есть более 15 тысяч нижегородцев должны переехать в новые квартиры.

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