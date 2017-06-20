В России уровень безработицы в мае снизился до 5,2%

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уровень безработицы в РФ в мае, по предварительным данным, составил 5,2% после 5,3% месяцем ранее, сообщается в оперативном докладе Росстата.

"В мае 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 миллиона человек в возрасте 15-72 лет, или 5,2% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда)", — говорится в сообщении ведомства.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в мае было зарегистрировано 0,8 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

Численность экономически активного населения России (в возрасте 15-72 лет), по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, составила 75,8 миллиона человек или 52% общей численности населения страны, общая численность рабочей силы — 76 миллионов человек.